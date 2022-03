Langenhagen

Der RC Blau-Gelb Langenhagen bietet ab sofort eine wöchentliche Veranstaltung für geflüchtete Kinder an. Der Sport- und Spielnachmittag läuft mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr in der Sporthalle des Clubs, Emil-Berliner-Straße 32, und ist kostenfrei. Für die Jüngeren gibt es Mal- und Bastelangebote sowie Gesellschaftsspiele, für die älteren Kinder sind Sport und Spiel in der Halle oder auf dem Vereinsgelände vorgesehen. Auch Eltern sind eingeladen. Sie haben im Clubraum die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Für die Teilnahme der Erwachsenen gilt die 3G-Regel, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.