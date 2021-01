Langenhagen

Die Polizei Langenhagen ermittelt gegen eine Frau wegen räuberischen Diebstahls. Die polizeibekannte 53-jährige Beschuldigte hatte in der Nacht zu Freitag gegen 3.35 Uhr eine Tankstelle am Kreisel an der Westfalenstraße aufgesucht. Dort nahm sie eine Flasche Sekt zum Preis von 10,99 Euro aus dem Kühlregal und verließ den Verkaufsraum, ohne zu bezahlen. Im Außenbereich spuckte die Frau dann einer Tankstellen-Mitarbeiterin, die ihr hinterher geeilt war, ins Gesicht und schubste diese weg, um das Gelände mit dem Sekt zu verlassen.

In Wohnung festgenommen

Die Polizei konnte die Beschuldigte bei den weiteren Ermittlungen jedoch identifizieren. Die Beamten trafen sie in ihrer Wohnung an – samt der gestohlenen Sektflasche, die die 53-Jährige mittlerweile schon geöffnet hatte. Die Frau wurde festgenommen und musste die Polizei ins Kommissariat begleiten.

Die gesparten knapp 11 Euro könnten die Frau jetzt noch teuer zu stehen kommen: Das Strafgesetzbuch sieht für räuberischen Diebstahl das gleiche Strafmaß wie für Raub vor – eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr, in minderschweren Fällen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

