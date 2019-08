Langenhagen

Rainer Lütgens, aktuell FDP-Vertreter im Ortsrat Krähenwinkel und Mitglied des Langenhagener Parteivorstandes, ist für seine 50-jährige Treue geehrt worden. Und dafür haben seine Parteikollegen einen würdigen Rahmen genutzt: das gemeinsame Sommerfest der Verbände Langenhagen, Isernhagen, Burgwedel und Burgdorf-Uetze im Schützenhaus Langenforth.

Die Ehrung nahm im Beisein vieler Parteifreunde der Vorsitzende der FDP Niedersachsen und Fraktionsvorsitzende im Niedersächsischen Landtag, Stefan Birkner, vor. Dabei betonte er in seiner Laudatio, dass eine 50-jährige Mitgliedschaft durchaus eine beeindruckende liberale Gesinnung dokumentieren würde. In diesem halben Jahrhundert habe die Partei schließlich einige Höhen und Tiefen erlebt, meinte Birkner. Der so gelobte Lütgens entgegnete, dass er von Jugend an ein politischer Mensch gewesen sei, sein Engagement daher seinen Angaben zufolge nur folgerichtig gewesen wäre.

Von Sven Warnecke