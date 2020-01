Krähenwinkel

Die Polizei Langenhagen ermittelt in einem neuen Fall von Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen. Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats demolierten die Randalierer am Mittwoch zwischen 10 und 18.15 Uhr ein an der Eichstraße in Krähenwinkel abgestelltes Auto. Die Täter traten von dem schwarzen Opel Astra an der Beifahrerseite den Außenspiegel ab. Auch die hintere Stoßstange wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke