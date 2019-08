Kaltenweide

Einen Außenspiegel eines geparkten Autos haben Unbekannte in Kaltenweide abgeschlagen. Der graue Hyundai i20 stand zum Tatzeitpunkt zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonnabend, 7 Uhr, am Hedwig-Kettler-Weg. Durch das Abschlagen entstand nach Angaben einer Polizeisprecherin auch in der Fahrertür unterhalb des Spiegels eine Delle. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 300 Euro.

VW an mehreren Stellen zerkratzt

Einen weiteren Schaden an einem Auto haben Unbekannte am Helene-Weber-Weg verursacht. Zwischen Sonntag, 8.30 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, zerkratzten die Täter einen schwarzen VW Beetle an mehreren Stellen. Nach Auskunft der Polizeisprecherin beschädigten sie den Wagen unter anderem an der Beifahrerseite und der Kofferraumklappe. Den Schaden kann die Polizei noch nicht beziffern.

In beiden Fällen bitten die Beamten Zeugen um Hinweise. Diese können sich beim Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 melden.

Von Julia Gödde-Polley