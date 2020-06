Godshorn

Ärger am frühen Sonnabendmorgen: Die Halterin eines schwarzen Toyota Aygo stellte um 7.15 Uhr fest, dass ein Randalierer gegen die Beifahrertür des Wagens getreten hatte. Die Frau bemerkte eine große Beule und alarmierte die Polizei.

Das Auto stand seit Freitag, 17 Uhr, an der Straße Alt-Godshorn. Die Ermittler sicherten vor Ort eine Schuhprofilspur an der Tür. Zudem hoffen die Beamten auf Hinweise von Zeugen. Das Kommissariat in Langenhagen ist unter Telefon (0511) 1094215 erreichbar. Mit dem Tritt hat der Verursacher einen Schaden von etwa 1000 Euro hinterlassen.

Von Julia Gödde-Polley