Langenhagen

Die Polizei ermittelt nach einer Reihe von Sachbeschädigungen in der IGS Süd an der Angerstraße in Langenhagen. Nach Auskunft von Kommissariatssprecher Ingo Wachsmann waren die Randalierer zwischen Mittwoch, 23. Dezember, gegen 15 Uhr und dem darauffolgenden Montag, 28. Dezember, etwa 11.30 Uhr in das Gebäude eingedrungen.

Auf welche Art und Weise die Täter in die Schule gelangt sind, steht noch nicht fest. Wie der Polizeisprecher berichtet, hatte der Hausmeister die Gebäude einen Tag vor Heiligabend gegen 15 Uhr verschlossen. Am Montag entdeckte er dann den Schaden. Unter anderem in der Schultoilette wüteten die Randalierer und zerschlugen diverse Sanitärobjekte, teilte Wachsmann am Dienstag mit. Einbruchsspuren konnten die Ermittler indes nicht feststellen. Auf dem Gelände wurde zudem die Tür eines Geräteschuppens aus der Verankerung gerissen, das Inventar schließlich auf dem Schulareal verteilt. Über die außen gelegene Feuertreppe waren die Unbekannten zudem auch auf das Dach gelangt und hatten von dort aus Ziegel auf die Erde geworfen.

Die Polizei beziffert den Schaden auf mindestens 600 Euro. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Sven Warnecke