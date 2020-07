Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die sich am Montag an vier in Langenhagen geparkten Autos vergriffen haben. Die Randalierer beschädigten in allen Fällen mit einem vermutlich spitzen Gegenstand den Lack der Fahrzeuge großflächig.

Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Unbekannten zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, an der Tulpenstraßen drei VW und Ford demoliert. Den Schaden beziffert der Beamte auf etwa 3000 Euro. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch an der Karl-Kellner-Straße in Höhe der Hausnummer 31 ein dort abgestellter Škoda Ziel einer Attacke. Bunke beziffert den Schaden dort auf circa 1000 Euro.

Die Polizei prüft nun routinemäßig die Zusammenhänge und bittet unter Telefon (0511) 1094215 um Zeugenhinweise.

Von Sven Warnecke