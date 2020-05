Langenhagen

Unbekannte haben am helllichten Tag offenbar mutwillig ein Auto mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der 53-jährige Besitzer zeigte bei der Polizei zwei tiefe Kratzer im Lack auf der rechten Seite seines roten Seat Mii an. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Der Wagen stand zum Tatzeitpunkt am Montag zwischen 7.10 Uhr und 19.45 Uhr am Modersohn-Becker-Weg in Kaltenweide.

Diebe stehlen Radkappen

Außerdem beschäftigt die Polizei Langenhagen ein Diebstahl: Die Täter schlugen am Montagmittag zwischen 11 und 13 Uhr in einem Parkhaus am CCL im Stadtzentrum zu und entwendeten zwei Radkappen eines schwarzen VW Polo im Wert von circa 100 Euro.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley