Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Mittwoch etwa 22.30 Uhr und Donnerstag gegen 16.50 Uhr am Elbeweg und an der Kastanienallee in Langenhagen die Reifen von zwei Autos zerstochen haben. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Bei einem Seat Alhambra begnügten sich die Täter nach Polizeiangaben bei zwei Reifen. Bei einem schwarze BMW wurden indes alle vier zerstochen.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke