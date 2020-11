Langenhagen

Für die einen ist es Klimaschutz und Erhalt von Naturerbe, für die anderen eine Bürokratisierung und Gängelung der Bürger. Ein für den Gegenstand ungewöhnlich emotionalisiertes Thema hat in Langenhagen nun seinen vorläufigen Endpunkt erreicht. Der Rat der Stadt hat sich nach jahrelanger Diskussion auf eine Regelung für den Baumschutz in der Stadt geeinigt.

Es drohen Strafen von bis zu 5000 Euro

In Langenhagen dürfen nun bestimmte Baumarten mit einem Stammumfang von 1,30 Metern und mehr – gemessen auf einer Höhe von einem Meter über dem Boden – nicht mehr gefällt werden. Davon ausgeschlossen sind Bäume in Baumschulen und Gärtnereien ebenso wie Fällungen, die der Verkehrssicherheit dienen. Hierzu muss die Verwaltung aber vorher eine Genehmigung erteilen. Wer sich nicht an die neue Vorschrift hält, muss mit einer Geldstrafe bis zu 5000 Euro rechnen.

Grüne wollten schärfere Regel

Die noch etwas schwammige Regelung hat eine Mehrheit, bestehend aus den Gruppen der SPD, Grüne, BBL und Linke, kürzlich im Rat beschlossen. Der Baumschutz soll zwar ab sofort gelten, ist formal allerdings noch keine Satzung. Diese muss die Verwaltung erst noch ausarbeiten und den politischen Gremien vorlegen. Die neue Baumschutzregelung ist zudem ein Kompromiss. Ursprünglich hatten sich die Grünen dafür eingesetzt, nicht nur bestimmte Baumarten zu schützen und auch den Umfang der schützenswerten Bäume tiefer bei einem Meter anzusetzen. Die Mehrheit im Rat lehnte dies jedoch ab und stimmte dem abgeschwächten Antrag der SPD zu.

SPD hofft auf höhere Akzeptanz in der Bevölkerung

Die SPD begründet die reduzierte Variante damit, dass sie zu einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung führen könnte. Zudem solle es auch künftig möglich sein, Bäume zu entfernen, die zu „Verschattungen“ von Wohnraum führten. Die Idee einer Baumschutzsatzung geht ursprünglich auf mehrere Petitionen eines Langenhageners zurück: Wolfgang Kindel hatte Stadt und Politik in den vergangenen Jahren mehrfach dazu aufgefordert, für den Erhalt alter Bäume im Stadtgebiet zu sorgen. Zu einem Ergebnis war es trotz breiter Diskussionen allerdings bislang nicht gekommen.

Kritiker sprechen von Bevormundung der Bürger

Kürzlich hatte sich der Stadtheimatpfleger Hans-Jürgen Jagau als Kritiker einer solchen Idee zu Wort gemeldet und eine Baumschutzsatzung als „Zwangsjacke“ bezeichnet. In eine ähnliche Kerbe schlugen auch die ablehnenden politischen Gruppen im Rat. Der Tenor: Eine Baumschutzsatzung könnte kontraproduktiv wirken, weil aus Angst vor der Satzung dann weniger gepflanzt werde. Zudem sei die Regel eine nicht notwendige Bevormundung der Bürger und zeige das Misstrauen der Politik.

Auch Bürgermeister Mirko Heuer ( CDU) zeigt sich nicht als Freund einer neuen Regel. „Ich glaube, dass der Baumschutz in Langenhagen schon gut gelebt wird“, sagte er. Die Befürworter der neuen Regel aber sind sich sicher: Gibt es keine Satzung für Bäume – analog zur Straßenverkehrsordnung –, halten sich nicht alle Langenhagener daran.

Von Sebastian Stein