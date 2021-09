Engelbostel-Schulenburg

Für Gudrun Mennecke (SPD) drängt die Zeit. Denn bereits jetzt habe die Grundschule in Engelbostel ihre Kapazitätsgrenzen erreicht und steuere auf eine stabile Dreizügigkeit hinaus. Darum ist sie Befürworterin eines raschen Anbaus an die vorhandenen Räume an der Straße Klusmoor – auch um den Unterricht in Containern in naher Zukunft beenden zu können. „Wir brauchen jetzt eine Erweiterung der Grundschule“, betonte sie jüngst. Denn ein Neubau stünde in den Sternen, den gebe der Haushalt der Stadt aktuell nicht her, sagte die Sozialdemokratin.

Die alte und neue Mehrheit im Ortsrat, bestehend aus CDU und der Unabhängigen Wähler Engelbostel, kurz UWE, hatten sich bereits zuvor und nun erneut klar positioniert. Sie wollen „kein Flickwerk mehr“, sondern eine große Lösung. Diese sieht einen Neubau einer Grundschule samt Sporthalle vor. Das hatten Ortsbürgermeisterin Bettina Auras und UWE-Sprecher Matthias Schreiber nach der jüngsten Kommunalwahl auf Anfrage betont. Sie argumentieren mit einer aus ihrer Sicht größeren Wirtschaftlichkeit. Zudem werde so eher dem erwarteten Wachstum des Ortes Rechnung getragen.

Rat trägt drängender Zeit Rechnung

Nun stand das Thema Grundschule Engelbostel in der letzten Sitzung des Rates der Stadt auf der Tagesordnung. Mit breiter Mehrheit haben sich die Politiker nun für einen Anbau ausgesprochen. Lediglich drei Mitglieder enthielten sich. Zum einen hält der Rat Langenhagen einen Anbau für wirtschaftlicher, vor allem aber sei dieser rascher zu realisieren, wurde argumentiert. Denn ein Neubau samt Sporthalle werde mit etwa 23 Millionen Euro, ein Anbau indes mit circa 6,6 Millionen Euro veranschlagt.

So sehen die Pläne für den Anbau an der Grundschule Engelbostel aus. Quelle: Stadt Langenhagen

Mit dem Beschluss können nun die sogenannten weiteren Leistungsphasen vonseiten der Stadt eingeleitet werden. Ziel ist, die ersten Bauarbeiten zur Erweiterung der Grundschule noch im nächsten Jahr in Angriff zu nehmen. „Die Auftragserteilung erfolgt dabei an die Unternehmen, die das wirtschaftlichste Angebot unterbreiten“, heißt es im Beschlussvorschlag der Verwaltung.

CDU und UWE im Ortsrat wollen weiter kämpfen

Bettina Auras ist weiter davon überzeugt, dass ein Neubau „die bessere Lösung gewesen wäre“. Letztlich habe sie aber dem Druck des Schulelternrates und den Argumenten der anderen Fraktionen im Rat nachgeben. „Ich habe mich enthalten“, sagt die Engelbosteler Ortsbürgermeisterin auf Anfrage. Doch die Christdemokratin gibt sich auch kämpferisch. „Nun müssen wir weiter für eine neue Sporthalle im Dorf kämpfen.“

Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer spricht aber auch von einer Hintertür, die sich Rat und Verwaltung offengelassen hatten. Je nachdem, wie sich der Ort perspektivisch in Sachen Bevölkerung entwickelt, könnte später noch einmal über einen Neubau einer Schule diskutiert werden. Eine entsprechende Fläche dafür gehöre bereits der Stadt.

Von Sven Warnecke