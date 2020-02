Langenhagen

Können die Menschen der Flughafenstadt besser am politischen Geschehen mitwirken, wenn sie Ratssitzungen im Internet live verfolgen können? Braunschweig und Wolfsburg machen es vor. Ein Blick auf den Bildschirm verrät: Wer dort etwas wissen will, kann alles erfahren. In der Geschäftsordnungskommission wollen Langenhagens Politiker nun über einen Antrag beraten, der noch im Mai 2017 im Rat der Flughafenstadt mit Pauken und Trompeten durchgefallen war. Doch die Linken-Ratsfrau Felicitas Weck ist eine erfahrene Politikern. Und nachdem in den sozialen Medien der Ruf nach einer für Langenhagens Kommunalpolitik vielleicht erzieherisch wirkenden Video-Übertragung laut wurde, zog sie ihren einst abgetanen Antrag aus ihrem Archiv und brachte ihn erneut ein.

Gibt es die Langenhagener Ratssitzungen bald live im Internet? Quelle: Stephan Hartung

Bei Widerspruch wird ausgeblendet

Denn die Welt ändert sich, nicht nur in Langenhagen. Die neuen Medien und die einfachere Zugänglichkeit virtueller Inhalte sind seit 2016 auf Drängen des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds (NSGB) Bestandteil des des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes. Paragraf 64 regelt, wie Kommunen im Rahmen des Datenschutzes vorgehen müssen. „Wichtig war uns, dass darin aber auch festgehalten ist, dass Ratsmitglieder sogar bei einzelnen Redebeiträgen dem Mitschnitt widersprechen können“, sagt Stefan Wittkop für den NSGB. Ziehe ein Mandatsträger seine Zustimmung zu Beginn seines Beitrages zurück, müsse ausgeblendet werden. Egal, wie lange der Beitrag auch dauern mag.

Auf der Website der Stadt sind auch die zurückliegenden Sitzungen in Braunschweig einsehbar. Wolfsburg dagegen archiviert nur die jeweils letzte Sitzung im Netz. Quelle: Screenshot: Stadt Braunschweig

Lesen Sie auch: Hier überträgt Braunschweig aus seinen Sitzungen.

Braunschweig und Wolfsburg übertragen schon seit einigen Jahren ihre Ratssitzungen live im Internet. Die Intention dazu galt in beiden Städten im Kern einem Ziel: „Wir wollen Transparenz schaffen“, sagt Braunschweigs Ratsvorsitzender Frank Graffstedt im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir wollen nach außen tragen, was hier wirklich passiert“, und damit möglichst vielen Menschen die Möglichkeit eröffnen, auch zeitversetzt zu erfahren, womit sich Braunschweigs Politik befasst. Für die Übertragung hat Braunschweig ein externes Unternehmen beauftragt, das die Sitzung mit drei Kamera-Positionen einfängt (Ratsvorsitzender, Redner und Plenum). Pro Sitzung investiert Braunschweig rund 2000 Euro für Technik und Personal. „Es rentiert sich nicht für eine Stadt, das alles für diesen Anlass selbst vorzuhalten“, sagt Graffstedt.

Lesen Sie auch: Hier überträgt Wolfsburg.

Keine Mehrheit für Live-Übertragung in Hannover Auch den Rat der Landeshauptstadt treibt das Thema Live-Streaming um. Ein Antrag der Fraktion „Die Partei“ zog diese selbst auf Bitten der SPD im Juni 2018 zurück. Gleichwohl lud sich der Rat auf Antrag der SPD im Sommer 2019 verschiedene Experten – darunter aus Wolfsburg und Braunschweig – zu einer Anhörung ein. Kern der Beratungen waren seinerzeit die Aspekte des Datenschutzes. Passiert ist seither nichts. Ein erneuter Antrag der CDU, Hannover möge seine Ratssitzungen live übertragen, scheiterte in der jüngsten Sitzung an der Mehrheit des Ampelbündnisses aus SPD, Grünen und FDP. Einzig der örtliche Fernsehsender h1 überträgt Auszüge der Sitzung jeweils am Freitag nach der Ratssitzung um 17 Uhr. Auch bei der Region kommt zu dem Thema wieder etwas in Bewegung. Die Gruppe Die Region fordert die Übertragung der Sitzungen im Internet. Doch es ist nicht der erste Anlauf: Bereits 2017 hatte die Gruppe einen Antrag gestellt, dass die öffentlichen Tagesordnungspunkte der Regionsversammlung und der Ausschüsse künftig live gestreamt werden. Die Aufnahmen sollten nach Willen der Gruppe auch nach Ende der Sitzungen auf www.hannover.de abrufbar sein. Seitdem hat sich jedoch noch nichts getan, beklagt die Gruppe – obwohl die Verwaltung seit drei Jahren daran arbeite. Zudem habe es 2018 bereits Gespräche von der Region mit der Multimedia BBS und h1 gegeben, heißt es in einer Mitteilung von Die Region.

Alle Tonband-Protokolle zum Abruf bereit

Auf der Homepage der Stadt Braunschweig ist nicht nur die Live-Übertragung der Ratssitzung zu sehen. Sämtliche Aufzeichnungen sind auch in einem Archiv versammelt. Und während Langenhagen sich freiwillig (wie auch die Region Hannover) in seiner Hauptsatzung vorschreibt, Tonbandprotokolle aller Gremien mit der Fertigstellung des Ergebnisprotokolls zu vernichten, bewahrt Braunschweig nicht nur alle Bänder im Landesarchiv auf. Neben den Filmaufnahmen aus dem Rat stehen auch die Tonmitschnitte der Fachausschüsse im Internet bis 2012 rückwirkend zum Abruf der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Verändert hat dies laut Graffstedt nichts – zumindest am Redefluss der Protagonisten oder auch am Benehmen von Politik oder Publikum. „Die Übertragung hat darauf keinen Einfluss. Das Verhalten verändert sich nicht, ganz einfach weil die Sitzungen ja auch vorher schon öffentlich waren“, so Graffstedt. Gegen ungebührliches Verhalten schreite der Ratsvorstand ein. Die Hauptsatzung lege ihm alle Zügel dafür in die Hand.

Auch die Einwohner lassen sich filmen

Im Durchschnitt sind bei den Liveübertragungen, die in Braunschweig um 14 Uhr beginnen und zuweilen bis 22 Uhr dauern, rund 200 bis 300 Zuschauer dabei, sagt Stadtsprecher Adrian Foitzik. Zugriffszahlen zu den archivierten Sitzungen hat er nicht. Dass ein Live-Stream nach einem Widerspruch unterbrochen werden musste, daran können sich die Sprecher weder in Braunschweig noch in Wolfsburg erinnern. Graffstedt verneint dies auch für die Einwohner, für deren Fragestunde der Braunschweiger Rat gegen 18 Uhr seine Sitzung unterbricht. Auch sie könnten einem Mitschnitt widersprechen. In Langenhagen, so der vorliegende Antrag, soll die Einwohnerfragestunde ganz bewusst ausgenommen werden von der Übertragung. Man wolle die Menschen nicht überfordern.

Lesen Sie auch

Von Rebekka Neander