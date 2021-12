Langenhagen

Für mutmaßlich fünf Monate soll ein beheiztes Zelt auf dem ehemaligen Grünwald-Gelände am CCL stehen – und so etwa Kulturschaffenden in Langenhagen eine Bühne und bis zu 500 Zuschauern Platz bieten. Nötig macht das ein Wasserschaden im Theatersaal, der die Stätte aktuell unbespielbar macht. Doch auch für Schulveranstaltungen soll die auf etwa 150.000 Euro kalkulierte Investition in dieser Zeit im Zelt genutzt werden können. In diesen Kosten ist auch ein notwendiger Sicherheits- und Reinigungsdienst enthalten, betonte Langenhagens Sozialdezernentin Eva Bender.

Ob die Stadt derart viel Geld investieren sollte, um etwa die Mimuse – Norddeutschlands größtes Kleinkunstfestival – in der fortwährenden Corona-Krise zu unterstützen, stand nun auf der Tagesordnung des Langenhagener Rates. Immerhin geht es nicht nur um die sechsstellige Zeltmiete, sondern parallel auch um den Kauf von Veranstaltungstechnik in Höhe von knapp 82.000 Euro. Über beide Positionen stimmte das Gremium am Montagabend, 13. Dezember, in öffentlicher Sitzung ab und stimmte mehrheitlich zu.

SPD tut sich mit hoher Investition schwer

„Wir haben lange in der Fraktion diskutiert“, sagt Marc Köhler von der SPD. Es falle den Sozialdemokraten durchaus schwer, für einen temporären Ersatz derart viel Geld zu bezahlen, berichtete der Fraktionschef. Doch die Kunst- und Kulturszene habe in der Corona-Krise bereits während des ersten Lockdowns und auch heute noch stark gelitten. Falls es bei dem aktuellen Infektionsgeschehen bleibe, könnte auf dem Grünwald-Gelände bereits ab Februar wieder der Spielbetrieb aufgenommen werden, stellte Köhler in Aussicht. Doch ohne geeignete Bühne und Platz für genügend Zuschauer sei die Mimuse in ihrer Existenz gefährdet, warnte Köhler und warb bei den übrigen Ratsvertretern um Zustimmung. Auch wenn es schwer falle.

Die Pläne, die die Stadt bereits in der Vorwoche im Finanzausschuss präsentiert hatte, stießen in der Politik aber in Sachen Größe sowie Dauer und damit der Kosten nicht überall Wohlwollen. Die Bedeutung der Kultur betonte etwa Joachim Balk, Fraktionschef der Liberalen Gruppe. Allerdings lehnte er die Investition in ein Zelt ab.

Grünen-Appell: Auch mal kleiner denken

Wilhelm Zabel von den Grünen warb dafür, „vielleicht etwas kleiner zu denken“. Denn der Fraktionschef glaubt nicht daran, dass in den nächsten sechs Monaten bis zu 500 Menschen eine Kulturveranstaltung angesichts der Corona-Pandemie besuchen dürften. Zabel kritisierte auch, dass die Stadtverwaltung seiner Meinung nach nicht ausreichend Alternativen geprüft habe. Schließlich gebe es auch Kirchen oder kleinere Aulen in Schulen, die für Veranstaltungen genutzt werden könnten. Zumal ein beheiztes Zelt nicht wirklich klimafreundlich sei, gab der Grüne zu bedenken. Auch wenn seine Partei die Mimuse natürlich weiter unterstützen wolle.

CDU-Fraktionschef Domenic Veltrup gab zu, ebenfalls mit den Kosten für die Zeltmiete gehadert zu haben. Zumal es derzeit keinerlei Sicherheiten gebe, ob der Spielbetrieb tatsächlich im nächsten Jahr wieder aufgenommen werden könnte. „Doch Kultur ist sehr wichtig in dieser Stadt.“ Deshalb müsse Langenhagen nun für Kultur und Schulen etwas vernünftiges machen.

Der Wasserschaden im Theatersaal war Ende Oktober entdeckt worden, die genaue Ursache und Schadenshöhe stehen bis heute nicht fest. Derzeit sind externe Fachleute auf der Suche danach. Im Januar nächsten Jahres soll es auf diese Fragen nach Auskunft der Stadtverwaltung Antworten geben.

Von Sven Warnecke