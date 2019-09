Langenhagen

Der Langenhagener Stadtverwaltung steht trotz großer Herausforderungen ein gravierender Führungswechsel bevor. Ob Soziales, Finanzen oder Bau – die Dezernatsleitung sowie wichtige Kompetenzträger auf Abteilungsebene gehen in den Ruhestand. Überall gilt es schon jetzt, die Nachfolge vorzubereiten. Einen ersten Vorgeschmack darauf gewann am Dienstag der Finanzausschuss.

Steigt Baudezernent zum Ersten Stadtrat auf?

Im Mai 2020 wird Sozialdezernentin Monika Gotzes-Karrasch in den Ruhestand gehen. Um den Übergang angesichts der Themenfülle von Kita- und Schulplanung über Sozialamt bis Flüchtlingsbetreuung reibungslos zu gestalten, hatte der Verwaltungsausschuss bereits am Montag mit dem Nachtragshaushalt eine dreimonatige Doppelbesetzung empfohlen. Doch Gotzes-Karrasch ist derzeit auch Erste Stadträtin und damit offizielle Vertreterin von Bürgermeister Mirko Heuer als Hauptverwaltungsbeamter. Seiner Ansicht nach sollen Dezernatsleitung und Stadtratsamt bei der Neubesetzung der Stelle getrennt werden: Wer auch immer die Leitung des Sozialdezernats übernähme, könne womöglich als Neuling in Langenhagen nicht auch gleich den Bürgermeister vertreten. Dieses Amt solle deshalb der Baudezernent, Stadtbaurat Carsten Hettwer, übernehmen. Die Dezernatsleitung hingegen werde demnach lediglich den Rang des Zweiten Stadtrats in der Ausschreibung erhalten.

Heuer erteilt Kritik an Hettwer klare Absage

Schon Wochen vor dieser Sitzung war nach Bekanntgabe des Vorschlages eine durchaus turbulente Diskussion unter einigen Ratsmitgliedern in den sozialen Medien ausgebrochen. Könne Hettwer, der angesichts der bevorstehenden Schulneu- und -umbauten diese Aufgabe noch zusätzlich übernehmen? Hettwers Stelle umfasst gegenwärtig noch zu 25 Prozent die Leitung des städtischen Eigenbetriebs Bad, zudem ist der Architekt als Dozent an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim tätig. Diesen Anwürfen erteilte Heuer jedoch eine klare Absage: Es gehe zum einen nicht um einen zusätzlichen Arbeitsaufwand; die Verwaltungsspitze vertrete sich schon jetzt in Urlaubstagen gegenseitig. Zum anderen sei es klar im Interesse der Stadt, wenn das Amt des Ersten Stadtrats von einer mit der Stadt vertrauten und kompetenten Führungskraft übernommen werde.

Dieser Auffassung schloss sich der Finanzausschuss am Dienstag – nach kleiner Diskussion – mit breiter Mehrheit an. Die einzige Gegenstimme kam vom BBL-Ratsherrn Jens Mommsen, der sich zum einen am seiner Ansicht nach zu frühen Zeitpunkt der Entscheidung stört und zum anderen dafür plädierte, die beiden obersten Posten der Verwaltung geschlechterparitätisch zu besetzen.

Bauverwaltung steht vor personeller Zäsur

Langenhagen stehen in den nächsten zehn Jahren diverse Großbauten bevor: Fast alle Schulen werden zumindest umgebaut, das Rathaus wird erweitert, mehrere Grundstücke im Stadtkern stehen zum Verkauf. Doch Hettwer selbst ist als Stadtbaurat bis 2024 gewählt – und geht spätestens dann in den Ruhestand. Schon kommende Woche wird der langjährige Hochbau-Chef Erik Bedijs in Pension gehen. Auch Wirtschaftsförderer Jens Monsen und Bauverwaltungschef Hartmut Büch erreichen in absehbarer Zeit die Altersgrenze.

Bereits in Vorbereitung sind, wie am Dienstagabend bekannt wurde, die Ausschreibungen für die Nachfolge der Finanzabteilung: Wilhelm Köster, bislang Leiter der Abteilung und damit Kopf der Haushaltsplanung für die vor enormen finanziellen Herausforderungen stehenden Stadt, geht ebenfalls in absehbarer Zeit in den Ruhestand.

Info: Der Rat Langenhagen tagt am Montag, 9. September, von 18 Uhr an im Ratssaal. Die Sitzung ist öffentlich. Zu Beginn und am Ende der Sitzung sind Fragen an Rat und Verwaltung erlaubt. Die Tagesordnung finden Sie hier.

Von Rebekka Neander