Langenhagen

Diese juristische Auseinandersetzung sucht ihresgleichen: Der Langenhagener Ratsherr Andreas Eilers von der Wählergemeinschaft als Alternative für Langenhagen (WAL) hat den Rat der Stadt vor dem Verwaltungsgericht Hannover verklagt. Gerichtet hatte sich seine Klage eigentlich gegen den Wahlleiter und Ersten Stadtrat Carsten Hettwer. Das Gericht sieht jedoch den Rat selbst, vertreten durch den Ratsvorsitzenden Frank Stuckmann (SPD), als korrekten Klagegegner an. Eilers hat daraufhin seine Klage erweitert und sie nun erneut auch gegen den Gemeindewahlleiter gerichtet.

Klage richtet sich gegen Wahlprüfungsentscheidung des Rates

Am 24. Januar hatte der Rat der Stadt bei der Wahlprüfungsentscheidung über Einsprüche gegen das Ergebnis der Kommunalwahl zu befinden. Eilers selbst, der als Bürgermeisterkandidat angetreten war, und drei weitere Personen hatten im Vorfeld Einsprüche eingelegt. Der Rat hatte alle vier Einsprüche abgewiesen, teils nur mit wenigen Ja-Stimmen und vielen Enthaltungen.

Andreas Eilers (hier beim HAZ-Wahlforum) hat den Langenhagener Rat verklagt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mit seiner Klage geht Ratsherr Eilers nun gegen die Wahlprüfungsentscheidung vor, er will den Ratsbeschluss aufheben lassen. Er moniert unter anderem, dass die entsprechende Beschlussvorlage in Teilen nicht lesbar und die Unterlagen unvollständig gewesen seien. In seiner Ergänzung der Klage fordert der Ratsherr zudem, dass der Gemeindewahlleiter für eine Wiederholung des Beschlusses die vermeintlichen Fehler korrigiert. Der Rat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, eine Anwaltskanzlei zur Wahrnehmung seiner Interessen zu beauftragen. Die Kosten der Verwaltungsrechtssache schätzt die Stadtverwaltung auf 5300 Euro.

Eilers: „Es wird keine Neuwahl geben, darum geht es nicht“

Eilers will seine Klage keinesfalls als die Handlung eines „schlechten Verlierers“ verstanden wissen. Ihn treibe nicht die Hoffnung, dass die Bürgermeisterwahl wiederholt werde. „Meine Kandidatur ist gelaufen, ich habe klar verloren. Es wird keine Neuwahlen geben, darum geht es nicht.“

Seine Motivation für die Klage beschreibt Eilers so: „Wir müssen anfangen, uns nicht mehr alles bieten zu lassen. Uns als Rat werden seit Jahren immer wieder Unterlagen vorenthalten“ – zum Beispiel zum Geländes des ehemaligen NP-Marktes in Kaltenweide. „Jetzt ist es richtig offensichtlich geworden, deshalb klage ich. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem man einfach ein Zeichen setzen muss.“ Es dürfe nicht sein, dass der Rat über Beschwerden gegen das Wahlergebnis entscheide, wenn die Ratsmitglieder nicht einmal die Unterlagen lesen könne beziehungsweise diese nicht vollständig seien.

„Ich sehe die Klage als Möglichkeit, der Verwaltung aufzuzeigen, dass es so nicht weitergeht“, sagt Eilers. Und warum klagt er als einziger? „Vielleicht haben die anderen Ratsmitglieder keinen Mumm? Oder wegen des Fraktionszwangs?“

Stuckmann: „Zusammenarbeit wird durch Klage nicht besser“

„Sicher ist eine Klage nicht das, was man sich zum Start einer Legislatur wünscht“, äußert sich der verklagte Ratsvorsitzende Frank Stuckmann auf Nachfrage. Auch wenn sich die Klage inhaltlich nicht gegen ihn richte, „bedeutet sie bereits jetzt einen erheblichen Mehraufwand, vorrangig zeitlicher Natur“.

Formell richtet sich die Klage gegen den Ratsvorsitzenden Frank Stuckmann (SPD). Quelle: SPD

Was die Zusammenarbeit mit der Gegenseite angeht, äußert sich Stuckmann folgendermaßen: „Sie war in der Vergangenheit nicht einfach und wird durch das Klageverfahren sicher nicht besser.“ Persönlich halte er es mit einem Zitat von Marcus Tullius Cicero: Das öffentliche Wohl soll das oberste Gesetz sein. „Bedeutet, dass wir als Ratsmitglieder alle ein Ziel verfolgen (sollten): gemeinsam das Beste zum Wohle der Stadt. Dafür wird meines Erachtens nun leider etwas weniger Zeit vorhanden sein, wenn man sich mit solchen Angelegenheiten zusätzlich beschäftigen muss.“

Zabel: „Habe Problem damit, wenn mich jemand verklagt“

Bürgermeister Mirko Heuer kennt keine anderen Fälle, in denen ein Ratsmitglied gegen den Rat geklagt hat – „das ist so einmalig für mich“. Inhaltlich bewerten möchte er die Klage nicht. Nur so viel: „Ich finde es interessant zu sehen, was dabei herauskommt.“ Er nehme die Klage „zur Kenntnis“ und werde ganz normal seinen Job weitermachen. „Ich arbeite inhaltlich. Ich habe mich mittlerweile an Vorwürfe gewöhnt und kann nicht auf alles reagieren.“

Auch der Grünen-Fraktionsvorsitzende Wilhelm Zabel (Grüne) sieht der juristischen Urteilsfindung gelassen entgegen: „Ich bin ruhig, was das Ergebnis angeht“. Allerdings, so Zabel, sei das Gerichtsverfahren für die weitere Zusammenarbeit im Rat aus seiner Sicht fatal: „Denn ich habe ein Problem damit, wenn mich jemand verklagt.“

Von Frank Walter