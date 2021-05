Langenhagen/Maspe

„Trotz des schlechten Wetters wollten wir wenigstens heute einen Cappuccino trinken“, sagt Bella Prescher. Das erste Mal seit dem dritten Lockdown sitzt sie wieder zusammen mit ihrem Mann Hans-Axel im El Rocio auf dem Marktplatz in Langenhagen. Geschäftsführer Mustafa Oguz freut sich zwar über seine Gäste gleichzeitig frustriert ihn die Situation. Denn bevor er die Gäste bedienen darf, müssen die Formalitäten geklärt sein.

Neben einem negativen Corona-Test sollen seine Gäste sich über einen QR-Code online registrieren. Doch gerade ältere Menschen haben Probleme bei der Anmeldung – das kostet Zeit und Nerven auf beiden Seiten. Auch bei Ehepaar Prescher streikt die Technik, am Ende bitten sie um Zettel und Stift. „Der Andrang ist definitiv da, aber bei dem ganzen Erklären kommen wir gar nicht ans Arbeiten“, sagt Oguz. Warum seine Gäste auch draußen einen negativen Test nachweisen müssen, verstehe er nicht. Drinnen ergebe das Sinn, aber draußen könnten alle Abstände problemlos eingehalten werden, sagt der Geschäftsführer.

„Die Leute haben die Nase voll“

Ingo Welt von dem Café Emma am Pferdemarkt hat seine Außengastronomie noch nicht wieder geöffnet. Stattdessen bietet er weiterhin seinen Abholservice an. Er möchte erst wieder öffnen, wenn er auch seine Räumlichkeiten wieder nutzen kann, und hofft auf den Juni. Das Küchengeschäft dümpele so vor sich hin, sagt Welt. Das vergangene Wochenende sei eine Katastrophe gewesen, aber das Pfingstwochenende laufe bisher besser. Um seinen Kunden trotzdem etwas Neues zu bieten, wechselt er regelmäßig die Menüs durch. „Die Leute haben die Nase voll. An jeder Ecke gibt es mittlerweile etwas zum Abholen“, sagt er.

Zum Großteil seien es Stammkunden, die regelmäßig vorbei kommen und bei ihm bestellen. Ein Kunde käme beispielsweise alle zwei Wochen vorbei und bestelle auf Vorrat, erzählt Welt. Auch Carsten Pietzonka und seine Tochter Helena (6) kommen regelmäßig an den Wochenenden vorbei und kaufen Tortenstücke für die ganze Familie. Inzwischen haben alle Familienmitglieder ihre Lieblingstorten: „Ich esse am liebsten diesen Kuchen“, sagt Helena und zeigt auf die Buchweizentorte in der Kühlvitrine. Das Café Emma nimmt Bestellungen telefonisch entgegen und öffnet aktuell am Freitag von 17 bis 19 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Ingo Welt vom Café Emma am Pferdemarkt in Langenhagen denkt sich immer wieder neue Menüs aus. Quelle: Leona Passgang

Waldkater: Corona-Testzentrum vor Ort

Fabio Salato und Sarah Naumann vom Waldkater in Maspe haben an ihrem Biergarten eine eigene Teststation aufbauen lassen. Seit bekannt wurde, dass die Außengastronomie wieder öffnen darf, hätten sie zahlreiche Gäste angerufen und Sorge gehabt am Pfingstsonntag und -montag kein offenes Testzentrum zu finden. Deswegen haben sie ein Zelt mit kostenfreien Bürgertests organisiert. Gäste und Interessierte können sich mit einem sogenannten Lolli-Test testen lassen. Nach einer Viertelstunde Warten erhalten sie ihr Ergebnis und dürfen bei negativem Test in den Biergarten.

Zur Galerie Die Außengastronomie kommt auch in Langenhagen wieder ans Laufen. Während einige Gastronomen noch auf besseres Wetter hoffen, setzten andere am ersten Wochenende nach dem Lockdown auf Windschutz und Schirme.

Kinder können Streichelzoo, Ponyreiten und Abenteuerspielplatz wieder besuchen

Dort hat das Waldkater-Team große grüne Schirme gespannt, die zumindest vor dem Regen schützen sollen. Kinder können wieder auf dem Abenteuerspielplatz toben, den Streichelzoo besuchen oder Ponys reiten. Die Hüpfburg bleibe jedoch vorerst geschlossen, sagt Salato. Die Besucherinnen Vivian Hauke und Natalia Kahn freuen sich, dass sie sich endlich wieder im Biergarten treffen können. Davon kann sie am ersten Wochenende nach dem Lockdown auch das schlechte Wetter nicht abhalten.

Die StrandAlm am Silbersee in Langenhagen hofft noch auf gutes Wetter. Sobald die Sonne herauskommt, öffnet der Biergarten von Montag bis Sonnabend ab 14 Uhr sowie an Sonntagen und Feiertagen ab 11 Uhr.

Von Leona Passgang