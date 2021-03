Godshorn

Diese Aufgaben kennen und fürchten Mitglieder von Tennisvereinen sowie Tennisabteilungen großer Sportvereine gleichermaßen: Jedes Mitglied muss sich mit Arbeitseinsätzen einbringen und im Innen- oder Außenbereich helfen. „Die Arbeitseinsätze in den Duschräumen waren nie besonders beliebt“, sagt Axel Oppermann, Sprecher des Tennisclubs Godshorn (TCG), mit einem breiten Grinsen. Denn in den Nasszellen war auch Schimmel ein Thema, wie er sagt. Die vorhandenen Decken und Fliesen, schätzt TCG-Vorsitzender Ulrich Görtemöller, hatten bestimmte drei Jahrzehnte auf dem Buckel. Aber alles vergessen, jetzt ist alles neu.

Der TCG hat seine Duschräume im Clubheim am Spielplatzweg saniert. Das Investitionsvolumen betrug 38.300 Euro. Der Regionssportbund Hannover (RSB) sah die volle Summe als förderfähig an und unterstützte den Verein mit 11.500 Euro für den sogenannten Sportstättenbau. Das Geld stammt aus dem gleichnamigen Förderprogramm des Landessportbunds Niedersachsen aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes.

Modern und schick: Der Tennisclub Godshorn hat seine Duschen saniert. Dazwischen ist das Vereinslogo zu sehen. Quelle: Stephan Hartung

Außer den Godshornern erhielten in einer Onlinefeierstunde – vor Corona gab es Präsenzveranstaltungen im Haus der Region in Hannover – noch 49 andere Vereine aus dem RSB-Verbreitungsgebiet die gute Nachricht einer Förderung. „Wir freuen uns sehr darüber. Ohne Zuschüsse wäre es nicht gegangen“, sagt Oppermann. Dass er hier den Plural wählt, hat auch mit einer Förderung des Sportrings Langenhagen zu tun, die sich nach Auskunft des Sprechers ebenfalls auf etwa ein Drittel der Gesamtkosten belaufe.

Und das bekommen die anderen Vereine Außer dem Tennisclub Godshorn erhalten noch drei weitere Langenhagener Vereine Geld vom Regionssportbund Hannover (RSB). Der DJK Sparta saniert eine Außenverblendung für 15.000 Euro, davon übernimmt der RSB rund 3600 Euro. Der Schützenverein Engelbostel rüstet vier Luftgewehr-Schießstände auf eine elektronische Schießanlage um. Die Investition beträgt 12.400 Euro, der RSB unterstützt mit 3700 Euro. Der Schützenverein Kaltenweide erhält aus Mitteln des niedersächsischen Innenministeriums Geld aus einem Sondertopf, der den Sportvereinen im Zeitraum von 2019 bis 2022 zur Verfügung steht. Der Verein bewerkstelligt einen kompletten Neubau seines Schießstands für 1,8 Millionen Euro und erhält aus dem Topf nun 100.000 Euro. hg

Im Oktober vergangenen Jahres hatten die Vorarbeiten am Spielplatzweg begonnen – auch, wie Görtemöller wichtig zu betonen ist, unter Mithilfe der Mitglieder, die die alten Fliesen herausrissen und abtransportierten. Im Januar erfolgte dann der eigentliche Einbau der Duschen durch eine Fachfirma. In den Kabinen für Frauen und Männer sind es jeweils vier Duschen. Netter Zusatz: Zwischen den Brausen befindet sich in den Fliesen jeweils das rot-weiße Vereinslogo mit dem TCG-Wappen. In diesen Tagen erfolgt der letzte Feinschliff in den Kabinen.

Die Sanierung der Duschräume bettet sich ein in ereignisreiche Jahre beim Tennisclub Godshorn. Der am 20. Oktober 1967 gegründete Verein feierte 2017 sein 50-jähriges Bestehen. 2019 begann der TCG mit der Planung eines Platzneubaus. Der veraltete und nicht mehr zeitgemäße Hartplatz verschwand. Bis 2020 entstand an der gleichen Stelle eine Ganzjahresanlage, die bei jedem Wetter und auch nach Regenschauern schnell wieder Tennismatches erlaubt – was die Attraktivität für die Mitglieder erhöht. Und die nötige Erfrischung in angenehmer Umgebung ist dank der sanierten Duschen nun auch möglich.

Von Stephan Hartung