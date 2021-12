Langenhagen

Böse Bescherung für zwei Autobesitzer zum Weihnachtsfest: Ein Unbekannter hat an ihren Autos, die an der Wagnerstraße in Wiesenau geparkt waren, jeweils einen der Vorderreifen zerstochen.

Ereignet haben muss sich die Sachbeschädigung zwischen Sonnabend, 22 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr. Betroffen waren ein Škoda Fabia und ein VW Caddy, der Schaden beträgt rund 200 Euro. Zeugen sollten sich im Polizeikommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 109-4215, melden.

Von Frank Walter