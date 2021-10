Krähenwinkel

Die Veranstaltungsreihe „Musikalischer Salon Langenhagen“ wird 20 Jahre alt. Dazu veranstaltet das Ensemble „Operamobile“ ein Galakonzert am Donnerstag, 21. Oktober. Schauplatz ist ab 15 Uhr das Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel, Auf dem Moorhofe 6. Dort werden seit nunmehr fünf Jahren die Veranstaltungen des musikalischen Salons angeboten, nachdem die Bühne im Langenhagener Forum sowie im Festsaal nicht mehr zur Verfügung stand.

„Operamobile“ erinnert mit dem Konzert an den Beginn des Musikprojekts vor 20 Jahren, an die wechselnden Bühnen etwa in der Begegnungsstätte Brinkholt am Brinker Park in Langenhagen, in der Post Engelbostel, im Forum wie auch im Festsaal. Das Ensemble blickt auf die eigene lange Geschichte zurück, die musikalisch entsprechend gewürdigt werden soll.

Operetten-Theater wird unter 3-G-Regeln aufgeführt

Das gemeinnützige Musiktheater „Operamobile“ unterhält seine Gäste mit Stücken aus Opéra comique, Oper, Operette und Revue. Seit Jahren bringt das Ensemble Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Lehár, Leo Fall oder Frederick Loewe auf die Bühne.

Eintrittskarten für das Galakonzert kosten 24 Euro mit Kaffee und Kuchen, ermäßigt 20 Euro. Interessierte können ihre Tickets unter Telefon (0511) 21359068 erwerben. Die Veranstalter beantworten auch weitere Fragen am Telefon. Die Einhaltung der 3-G-Regeln beim Galakonzert ist vorgeschrieben, um die Sicherheit aller Gäste zu gewährleisten.

Von Fiona Lechner