Godshorn

Für die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Godshorn ist diese Nacht nur kurz gewesen. Eine Brandmeldeanlage hatte am Donnerstag um 6.07 Uhr in einem Gewerbebetrieb an der Münchner Straße ausgelöst. Die Ehrenamtlichen rückten mit einem Löschfahrzeug und dem Einsatzleitwagen zu der Firma aus. Dort war eine Reinigungsmaschine offenbar wegen eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen.

Doch die Mitarbeiter hätten nach Feuerwehrangaben umsichtig reagiert und den Brand selbst gelöscht. Die Einsatzkräfte brauchten die Maschine nur noch aus der Halle ins Freie zu ziehen und diese mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern zu untersuchen. Die Höhe des Schadens steht aktuell noch nicht fest.

Von Sven Warnecke