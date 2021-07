Langenhagen

Das Sommerloch bei der Blutspende ist in diesem Jahr größer als erwartet. Zu Ferienbeginn gerät bereits jetzt die Versorgungslage mit lebenswichtigen Blutpräparaten ins Wanken. Das meldet der DRK-Ortsverein Langenhagen – und ruft zur Blutspende auf, da die Vorräte an lebensnotwendigem Plasma aufgebraucht seien. Daher bittet der Ortsverein um rege Beteiligung an den nächsten Terminen.

Am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. August, gibt es jeweils von 13 bis 19 Uhr Möglichkeiten zur Blutspende im CCL. Im Obergeschoss des Neubaus ist jeder Spender willkommen, der das 18. Lebensjahr erreicht und das 72. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Für die Spender gibt es einen Imbiss im Restaurant „carpe diem“. Außerdem werden Einkaufsgutscheine für das CCL verlost. Der DRK-Blutspendedienst garantiert, dass alle vorgegebenen hygienischen Maßnahmen zur Durchführung der Blutspende eingehalten werden.

Von Stephan Hartung