Einen Großeinsatz der Rettungskräfte haben Badegäste am Silbersee in der Nacht zu Freitag ausgelöst: Sie suchten nach einem 22-Jährigen, der nach einem Streit mit Freunden als vermisst galt, wie Feuerwehrsprecher Stephan Bommert sagt.

Seinen Angaben zufolge geriet die Gruppe gegen 1 Uhr in Streit, und einer der Beteiligten ging in den See, um sich nach der Auseinandersetzung abzukühlen. Als er nicht wieder zurückkehrte, setzte der Verbliebene um 1.09 Uhr einen Notruf ab und meldete den Schwimmer als vermisst.

Mehr als 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei rückten umgehend aus. „Auch der Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Suche nach dem Mann“, sagt Polizeisprecher Oliver Bunke. Die Besatzung von vier Funkstreifenwagen, Taucher der Freiwilligen Feuerwehren mit mehreren Booten und Rettungsschwimmer positionierten sich vorwiegend am östlichen Ufer – was auch dem Schwimmer nicht verborgen blieb, zumal die Einsatzkräfte den See mit Scheinwerfern ausleuchteten.

Den 22-Jährigen fanden die Retter schließlich in der Mitte des Silbersees, wo ihn Feuerwehrleute gesund an Bord eines Bootes nehmen und an Land bringen konnten. Nach etwa 20 Minuten endete der Einsatz nach Aussage Bunkes. Ob der Schwimmer oder der Begleiter für die Suche zahlen müsse, stehe noch nicht fest: „Das wird noch geprüft“, sagte der Polizeisprecher.

Von Antje Bismark