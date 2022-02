Langenhagen

Im Haus der Jugend beginnt wieder die Theater-Saison für Kinder. Am Donnerstag, 17. Februar, und Freitag, 18. Februar, können Kinder ab vier Jahren die Abenteuer vom Ritter Rost erleben. Das Theater con Cuore führt das Stück auf, das an beiden Tagen jeweils um 15.30 Uhr beginnt.

Nur glitzernde Bücher sorgen für Interesse

Artur hat es wirklich nicht einfach in seiner Bücherei. Die Kunden verlangen pinkfarben eingebundene Feenbücher mit Glitzer-, Glimmer- und Showeffekten. Und Kochbücher. Als wenn die ganze Welt isst. Doch für die wahren, echten Heldengeschichten mit überraschenden Wendungen zeigt niemand mehr Interesse.

So auch seine nächste Kundin nicht. Doch getrieben von einer „Stimme“ macht Artur sich an die Arbeit und bietet seiner Kundin etwas ganz anderes an: „Ritter Rost, ein rostiger Blechhaufen mit Glupschaugen?“ fragt die Frau. Ob Artur wirklich eine so gute Idee hatte?

Das singende, klingende Büchlein

Ritter Rost ist ursprünglich der Titel einer Kinderbuchreihe von Jörg Hilbert. Der Komponist Felix Janosa schrieb dazu Musik, die den Buchveröffentlichungen auf einer CD beigelegt sind. Bekannt wurde die Figur auch durch einige Trickfilme, die unregelmäßig in der „Sendung mit der Maus zu sehen sind. Schon früh fand das Kindermusical mit Janosas Musik in verschiedenen Produktionen den Weg auf die Bühne. Nun will das Figurentheater Theater con Cuore auch die kleinen und großen Zuschauer in Langenhagen mit „Ritter Rost – Das Kindermusical“ mit Spielfreude mehr als eine Stunde lang fesseln.

Ob Artur also wirklich eine gute Idee hatte, erfahren die Besucherinnen und Besucher zum Eintrittspreis von 5 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend am Langenforther Platz. Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse am Spielort. Aufgrund der aktuellen Lage, gibt es nummerierte Sitzplätze. Es gilt Maskenpflicht, Erwachsenen müssen sich als geimpft oder genesen ausweisen.

Von Stephan Hartung