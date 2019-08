Langenhagen

Bewerbungsrekord: Exakt 153 Ideen sind zum 10-jährigen Bestehen des Integrationsfonds „Miteinander – Gemeinsam für Integration“ bei der Region Hannover eingegangen. So viele wie noch nie, seit es die Förderinitiative für vorbildliche Integrationsarbeit gibt, teilt dazu Regionssprecherin Frauke Bittner mit. 43 Projekte sind ausgewählt worden und könnten nunmehr finanziell unterstützt werden. Abschließend entscheidet der Regionsausschuss am 27. August darüber. Die Förderbeträge variieren zwischen knapp 1000 Euro und 18.500 Euro.

RKS wirbt für Projekt „Vielfalt macht stark“

Zu den ausgewählten Projekten zählt auch „Vielfalt macht stark“, mit dem die Robert-Koch-Realschule (RKS) punkten konnte. Bislang hatte sich die Langenhagener Schule noch nie mit einem Projekt bei der Region beworben, obwohl in der Einrichtung an der Rathenaustraße Integration groß geschrieben wird. Mit „Vielfalt macht stark“ sollen 28 Siebtklässler mit und ohne Migrationshintergrund einen differenzierten Einblick in die Arbeitswelt erhalten und somit ihre Qualifikationen im Bereich der Berufsorientierung erweitern. Ziel ist die Einführung der Schüler in die komplexe und vielschichtige Berufswelt. „Durch die praktische Arbeit soll das soziale, kommunikative und arbeitsweltliche Handlungsrepertoire erweitert werden“, heißt es in dem Bewerbungsschreiben der RKS. Diesen Ansatz befand die Jury als förderungswürdig. Ob indes die beantragte Fördersumme in Höhe von 7.930,93 Euro fließt, bleibt abzuwarten.

Asiatische Frauengruppe bereits mehrfach gefördert

Auch die Asiatische Frauengruppe aus Langenhagen ist wieder unter den ausgewählten Vereinen, Verbänden und Institutionen. Bereits vier mal hatten sich die Aktiven seit 2015 um eine Förderung bemüht – und stehts auch erhalten. Dieses Mal haben die Langenhagener für das Projekt „Zeige, was du kannst“ 1700 Euro beantragt. Schwerpunkt ist dabei, die Sprachfähigkeit der Frauen in der deutschen Sprache zu verbessern. Asiatische Frauen und an Asien interessierte Frauen sollen dies durch monatliche Treffen, die sie selbst aktiv gestaltet haben, erreichen.

Seit 2009 bezuschusst die Region Hannover jedes Jahr gemeinnützige Vorhaben, die Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte zusammenbringen. Rund 150.000 Euro stellt sie dafür jährlich zur Verfügung, in diesem sind es sogar 200.000 Euro. Förderschwerpunkte sind die Integration junger Migranten in den Arbeitsmarkt, die gesellschaftliche Teilhabe von Frauen, das Miteinander von älteren Menschen sowie die Bildung, Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere von Frauen.

Von Sven Warnecke