Langenhagen

Dass die Promillegrenze im Straßenverkehr nicht nur für Auto- und Motorradfahrer gilt, musste nun ein Langenhagener erfahren.

Eine Zeugin beobachtete, wie der Mann mittleren Alters am Sonnabend um kurz nach 6 Uhr in der östlichen Kernstadt mit einem zulassungspflichtigen Elektrorollstuhl im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Laut Polizei ist der Mann der Zeugin für seinen Alkoholkonsum bekannt. Zudem befürchtete die Frau offenbar, dass ihr in der Nähe geparktes Auto beschädigt werden könnte.

Sie rief die Polizei, eine Streife kontrollierte den Rollstuhlfahrer. Tatsächlich ergab ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von 2,55 Promille. Bereits ab 1,6 Promille gelten Kraftfahrzeugführer als absolut fahruntüchtig.

Die Polizei ließ dem Mann eine Blutprobe entnehmen, untersagte ihm die Weiterfahrt und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher. Jetzt ermittelt sie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn. Gänzlich immobil ist der Mann nun aber nicht: Laut Polizei kann er sich durchaus zu Fuß fortbewegen.

Von Frank Walter