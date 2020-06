Langenhagen

„Eigentlich brauchen Strauchrosen nicht viel Pflege“, sagt Ulrike Bodenstein-Dresler. Aber wer genau hinschaut, wenn die Kirchenvorsteherin an der Südseite der Elisabethkirche zwischen den stacheligen Englischen Duftrosen mal hier eine Blüte schneidet und da einen Zweig hochbindet oder Rittersporn als Unterpflanzung setzt, der ahnt anderes.

Seit vielen Jahren pflegt sie zusammen mit ihrem Mann Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler die Rosenpracht, die Passanten immer wieder verführt, eine Nase voll Duft mitzunehmen. „Viele, die vorbeigehen, bleiben stehen und machen Fotos von den Blumen. Manche machen Selfies von sich und den Rosen. Es ist herrlich“, sagt Pastorin Bettina Praßler-Kröncke.

Anzeige

Zur Galerie Viele Passanten fotografieren oder nehmen nur eine Nase voll Duft mit : An der Elisabethkirche in Langenhagen pflegt das Ehepaar Ulrike und Carl-Wilhelm Bodenstein-Dressler die Englischen Rosen.

Hobbyfotografen kommen gern

Zeitweise stehen jetzt Baufahrzeuge rund um die Kirche – der Kita-Anbau hat im Alltag Vorrang vor Rosenliebhabern. Aber die Hobbyfotografin Angelika Wagner aus Langenhagen lässt sich nicht beirren, schleicht sich durch und hält ihre Kamera ganz nah vor die Blüten. Allerdings bevorzugt sie den Rittersporn, den Lavendel und die anderen Beipflanzen neben den Rosen.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Hobbyfotografin Angelika Wagner aus Langenhagen nimmt an diesem Tag die Unterpflanzung der Rosensträucher – Lavendel, Rittersporn und Thymian – vor das Kameraobjektiv. Quelle: Ursula Kallenbach

Sanierung zerstörte viele Pflanzen

Süßlich oder fruchtig duften die großen, gefüllten Rosenblüten. Der Verführung, daran zu riechen, folgen viele. Dagegen haben die ehrenamtlichen Gärtner noch nicht gesehen, dass irgendjemand sich Rosen abgeschnitten hätte. Viel gravierender waren die Folgen von Sanierungsarbeiten an der Kirchenfassade bis zum vergangenen Jahr. „Da waren viele Pflanzen eingegangen. Wir mussten neu pflanzen, das war bitter“, sagt die Kirchenvorsteherin. Den ersten Rosenbestand hatten die Bodenstein-Dreslers an der Kirche gepflanzt, als der Kirchplatz in den Jahren 2006/2007 neu gestaltet wurde.

Rosen blühen bis in den Herbst

Sie sind keine Rosenlaien. Wären nicht Corona-Zeiten, so würden sie nämlich auch in diesem Sommer wieder ihren eigenen Garten in der Reihe Offene Gartenpforte für Besucher öffnen. Aber die ist abgesagt. Umso mehr kann das Langenhagener Paar seine Aufmerksamkeit den Englischen Duftrosen an der Kirche widmen. Wieder sollen die Rosen bis weit in den Herbst so liebevoll in der Blüte erhalten werden.

„Verblühte Knospen rausnehmen, sehr zurückhaltend düngen“, lautet das Rezept kurz gefasst. Und wenn der Küster – so ist es verabredet – zweimal in der Woche mit dem Schlauch Wasser gebe, „dann nicht mittags und nicht auf die Blätter“. Weil sich so viele Menschen für die Englischen Rosen dort interessieren, wollen Ulrike Bodenstein-Dresler und ihr Mann demnächst Schilder mit den botanischen Namen und einigen Infos mehr in die Sträucher hängen.

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach