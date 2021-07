Langenhagen

Rüdiger Knesebeck ist im nächsten Jahr der Präsident des Lions-Clubs Langenhagen. Der 66-Jährige löst Manfred Meier ab. Sein Freund Meier, mit dem er schon jahrelang Tennis beim TVL spielt, war es auch, der Knesebeck vor drei Jahren in den Lions-Club gebracht hat.

Der scheidende Präsident blickte nun bei der Amtsübergabe auf ein von der Corona-Pandemie geprägtes Jahr zurück. „Ich werde als ,Pandemie-Manni’ in die Geschichte eingehen“, sagte er scherzhaft. Trotz der Begleitumstände habe der Verein aber eine Menge auf die Beine gestellt. So waren Treffen in Präsenz selten möglich, dafür aber über Video. „Keine der sonst üblichen Aktionen konnte stattfinden“, erinnert sich Meier.

Corona-Pandemie macht geregelte Arbeit unmöglich

Trotzdem wurden viele alte und neue Projekte gefördert. Darunter war auch eine Spende, die nicht an einen Verein oder eine Organisation ging: Ein junger Mann bekam einen Zuschuss über 500 Euro für eine Zahn-Operation. Der Adventskalender war erneut eine Erfolgsgeschichte. Da dieser rasch ausverkauft war, soll es in diesem Jahr möglicherweise eine höhere Auflage geben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der neue Präsident setzt nun zusammen mit seinem Vizepräsidenten Dirk Breuckmann auf ein Jahr, das in „geordneteren Bahnen“ verläuft. Er hat schon einen Plan fürs erste Halbjahr seiner Amtszeit aufgestellt. So geht es am 3. August mit einer Nabu-Führung „Kreyen Wisch“ los. Auch das traditionelle Kartofffelfest im Lindenhof soll am 25. September über die Bühne gehen, und am 16. Oktober startet dann der Verkauf des Adventskalenders. Das Titelbild wird übrigens der zweite Platz aus dem Jahre 2018 sein, denn wegen der Corona-Pandemie konnte auch kein Malwettbewerb in den Schulen stattfinden.

Von Sven Warnecke