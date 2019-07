Langenhagen

Die letzten Minuten sind die spannendsten – wie immer. Oliver Wild steht auf dem Parkplatz des SCL an der Leibnizstraße in der Morgensonne und seufzt kurz. Um ihn herum wogt der Trubel von 112 aufgeregten Kindern und ihren nicht minder agilen Eltern zwischen Reisebussen und Begleitfahrzeugen in einem Meer von Reisetaschen. Bis kurz vor Schluss fehlt aber noch bei einer Handvoll Kindern der absolut unverzichtbare Teilnahmezettel mit allen wichtigen Informationen und Daten. Das treibt zwar den Adrenalinspiegel mancher Eltern in die Höhe. Nicht aber den des Leiters dieser nunmehr legendären Ferienfreizeit des Sportclubs Langenhagen. Wild, der in diesem Jahr zum 25. Mal Herr des Geschehens sein wird, ficht es nicht (mehr) an. „Wer den Zettel uns Betreuern nicht geben kann, fährt nicht mit. Da verstehen wir keinen Spaß.“

Auf dem Programm steht der übliche Kanon an Aktionen: Hansa-Park, Strandolympiade und Disco gehören dazu. „Wir wechseln natürlich die Spiele in jedem Jahr, damit die vielen Wiederholungstäter sich nicht langweilen", sagt

Langweilig wird es

auch nicht, insbesondere bei der Suche nach Betreuern. In diesem Jahr begleiten 22 Ehrenamtliche die Kinder – ohne Entschädigung, wie der Leiter betont. Manche davon können nicht die ganzen drei Wochen bleiben und wechseln sich ab. „Es wird immer schwieriger, Betreuer zu finden", klagt . Es fehle entweder an der Bereitschaft, sich dafür drei Wochen freizunehmen, oder an der nötigen Zuverlässigkeit. „Bei den jungen Erwachsenen heute muss man schon gucken, wen man mitnimmt." Alle Betreuenden mussten vor Abfahrt ein erweitertes Führungszeugnis vorweisen. Sie verfügen überdies über eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer, in Erster Hilfe und als Leiter einer Jugendgruppe (Juleica).

Pmq Xrimhmc Mit 112 Kindern und 22 ehrenamtlichen Betreuenden ist der Sportclub Langenhagen am Donnerstag zum dreiwöchigen Zeltlager an der Ostsee aufgebrochen.

Im Gepäck hat das Team der Reiseleiter im übrigen auch einen Satz an Spannbettlaken. „Die gehören neben den Regenjacken zu den meistvergessenen Gegenständen“, erzählt

Während die Kinder bei den Bettlaken also getrost um Hilfe bitten können, bleiben sie bei den Regenjacken gegebenenfalls auf sich gestellt. Dabei vertraut allerdings auf das Wetter an der Küste, das sich dort nie dauerhaft einrichte. Er weiß, wovon er spricht. Seit seinem zehnten Lebensjahr ist er regelmäßig dabei. Wie oft genau er diese Fahrt bereits absolviert hat, könne er allerdings beim besten Willen nicht mehr zählen.