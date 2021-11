Langenhagen

Bereits zum zweiten Mal wird der sportübergreifende Wettkampf „Showact des Jahres“ in Langenhagen ausgetragen. Die Premiere vor einem Jahr – noch vor dem Corona-Lockdown – wird vom Sportclub Langenhagen (SCL) als Erfolg gewertet. Nun soll die Veranstaltung am 22. Januar seine Fortsetzung finden – vorausgesetzt, die Corona-Pandemie lässt das zu.

Beim „Showact des Jahres“ geht es vor allem um eine zu entwickelnde Choreografie, die eine Geschichte erzählt, heißt es dazu von Astrid Kolb. Dabei ist den teilnehmenden Mannschaften selbst überlassen, zu welchem Thema sie ihr Können auf der Bühne zeigen möchten. Von Akrobaten und Turnern über Tänzer, Ropeskipper, Rhönrad-Fahrern bis zum Männerballett ist jede Gruppe willkommen, wirbt sie.

Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die Teams schon lange bestehen und Bühnenerfahrung haben, oder ihr Debüt beim Wettkampf geben. Für die jungen Teilnehmer und den Nachwuchs gibt es eine gesonderte Kategorie, kündigt Kolb an. Um die Mannschaften fair bewerten zu können, soll es am Morgen einen Vorentscheid geben. Dabei würden die Mannschaften gemäß ihrem Können in die Kategorien „Anfänger und Fortgeschrittene“ eingeteilt.

Publikum darf sich auf breitgefächertes Spektakel freuen

Das Publikum erwartet ein breit gefächertes Spektakel mit Showeinlagen für die ganze Familie, berichtet Kolb über die in der Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße geplanten Veranstaltung, die unter Beachtung der 2-G-Regel ablaufen soll. Kinder unter 18 Jahren sind davon ausgenommen.

Tickets für den Vorentscheid ab 12.30 Uhr kosten 8 Euro. Karten für das Finale ab 17 Uhr sind ab 10 Euro erhältlich. Sie können ab sofort auf der Internetseite des SCL unter www.showactdesjahres.de erworben werden. Der Showact des Jahres ist noch auf der Suche nach Sponsoren. Interessenten können sich hierzu per E-Mail an Astrid@showactdesjahres.de wenden.

Von Sven Warnecke