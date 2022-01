Langenhagen

Der SC Langenhagen hat mit den G2-Junioren eine neue Fußballmannschaft zusammengestellt. Noch handelt es sich dabei aber um keine volle Mannschaft – daher hoffen Trainer Ulrich Hesse und seine kleinen Kicker auf Verstärkung.

Aktuell trainiert Hesse mit den Kinder an jedem Sonnabend von 10 bis 11.30 Uhr in der Halle an der Leibnizstraße. Interessierte Kinder aus Langenhagen und Umgebung sollten Jahrgang 2015 sein und Lust auf Fußball haben – und perspektivisch auch Motivation besitzen für Spiele gegen die Teams anderer Vereine. Für Fragen ist Hesse unter Telefon (0174) 1021086 und per E-Mail an ullihesse@kabelmail.de erreichbar.

Von Stephan Hartung