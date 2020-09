Schulenburg

Übergangswohnungen für Frauen – das sind Orte, die Frauen nach ihrer Zeit in einem Frauenhaus als Stütze auf dem Weg in die Selbstständigkeit dienen. Solch eine Einrichtung betreibt die AWO Region Hannover seit eineinhalb Jahren in Schulenburg. Mitglieder der SPD-Regionsfraktion haben sich vor Ort umgeschaut.

Für den Start in einen neuen, positiveren Lebensabschnitt benötigen manche Frauen Unterstützung. „Für uns ist das vielleicht unvorstellbar, aber einige haben noch nie allein das Haus verlassen oder sind allein Bahn gefahren. Manche können nicht mit einem Computer umgehen und eine Mail schreiben“, erläuterte Lydia Pfeiffer, Leiterin der Einrichtung.

Keine Idee davon, wie Alltägliches funktioniert

Laut Ute Vesper, Fachbereichsleiterin für Frauen bei der AWO, könne allein ein Gespräch mit einem Vermieter befremdlich sein. Einige Frauen hätten keine Idee davon, wie die Suche nach einem Job, einem Kita-Platz oder eine Wohnung ablaufe. Sie seien beispielsweise durch häusliche Gewalt, die sie erlebt haben, nachhaltig verstört. Anderen mache ihr mangelndes Selbstvertrauen zu schaffen.

Die sieben möblierten Wohnungen des Übergangswohnheims in Schulenburg, in denen eine Aufenthaltsdauer von drei bis zwölf Monaten möglich ist, sind fast immer belegt. Die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Regionsfraktion, Elke Zach, äußerte sich überrascht über die freundliche Einrichtung der Wohnungen. Zudem war sie von den Mitarbeiterinnen der Einrichtung sehr angetan. „Sie leisten ihre Arbeit dort voller Empathie und Emotion. Und man sieht, dass sie mit Leib und Seele dabei sind.“

Fortschritte stärken Selbstvertrauen

Die Ansprechpartnerinnen für die Bewohnerinnen heißen Regina Bühler und Julia Lüning. Sie helfen beispielsweise beim Ausfüllen von Anträgen, bei der Job- und Wohnungssuche und bei der Strukturierung des Alltags. Sie wollen die Frauen für das Leben wappnen. Bühler erläuterte, wie stolz die Frauen seien, sobald sie ihre eigenen Fortschritte in der Selbstständigkeit bemerkten. Das stärke das Selbstvertrauen der Bewohnerinnen.

Frauenhäuser nach holländischem Vorbild

Die Verantwortlichen der AWO-Einrichtung gaben ihren politischen Besuchern Wünsche mit auf den Weg. Genannt wurden mehr Kita-Plätze und bezahlbarer Wohnraum für den Neustart der Frauen. Ebenfalls ein Wunsch ist ein weiteres Frauenhaus in der Region. Fachbereichsleiterin Ute Vesper schlug dafür ein Konzept vor: „Am besten eines nach dem Vorbild des holländischen Oranje Huis: ein Frauenhaus, dessen Standort bekannt ist, das bestehende soziale Kontakte ermöglicht und Schutz durch die Öffentlichkeit in Verbindung mit sicherheitstechnischer Ausstattung gewährleistet.“

Elke Zach, sozialpolitische Sprecherin der SPD-Regionsfraktion, sagte, sie könne die Forderung nach einem Haus nach holländischem Vorbild nachvollziehen. Die Wünsche der AWO sollen nun in fraktionsinterne Gespräche und die entsprechenden Gremien einfließen. Zach kann sich vorstellen, dass die Fraktion Interesse an dem Konzept äußert. Dafür müsse man es sich aber noch genau anschauen. Und für die Umsetzung seien dann Mehrheiten nötig.

Von Katja Spigiel