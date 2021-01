Die SPD-Ortsfraktion Engelbostel hat die Fahrpläne der örtlichen Buslinien kompakt zusammengestellt. Sie liegen an zwei Stellen im Langenhagener Ortsteil zum Abholen bereit.

Interessierte können sich die Busfahrpläne an der AWO-Begegnungsstätte Engelbostel an der Kreuzwippe 1 und am Bäckerweg 8 abholen. Quelle: privat