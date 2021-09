Langenhagen

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Die Mitglieder der 14-köpfigen SPD-Fraktion haben in einer konstituierenden Sitzung ihren Vorsitzenden gewählt. Als Fraktionschef steht Amtsinhaber Marc Köhler weiter an der Spitze der Genossen im Rat der Stadt Langenhagen.

„Mit Mut und Zuversicht möchte ich in den nächsten Jahren soziale Politik für alle Langenhagenerinnen und Langenhagener in den Rat tragen. Wir werden an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen und unser Wahlprogramm konsequent versuchen umzusetzen“, erklärt der wiedergewählten Köhler.

Koalitionsgespräche werden aufgenommen

Tim Julian Wook, gemeinsam mit Anja Sander Co-Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, hebt hervor, dass die Genossen mit Köhler „Kontinuität und Erfahrung in der Ratsarbeit“ fortsetzen würden. Wook erklärt zugleich, dass die Partei neue Wege gehen wolle, um „die Probleme der Stadt jetzt anzupacken“.

Zudem kündigt der Parteivorsitzende Gespräche mit möglichen Koalitionspartnern an. Die SPD als stärkste Kraft im Rat wolle die anderen Parteien einladen, „um mögliche Schnittmengen auszuloten“. Allerdings nicht mit der AfD, wie der Vorsitzende betont. Bevorzugen würde Wook eine Zusammenarbeit mit den Grünen im Rat. Doch dazu bräuchte es einen weiteren Partner, um die Mehrheit zu erlangen. Die Grünen haben sechs Sitze; infrage kommt da etwa die zweiköpfige FDP-Fraktion. Doch auch eine Koalition mit der zweitstärksten Kraft, der CDU, sei vorstellbar, sagte Wook auf Anfrage.

Von Sven Warnecke