Langenhagen

Ein Unbekannter hat an der Straße Beckerwiese an einem geparkten VW Golf drei der vier Reifen zerstochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro und sucht nun dringend Zeugen, die sich unter Telefon (0511) 109-4215 im Kommissariat Langenhagen melden sollten. Den Tatzeitraum kann die Polizei eng eingrenzen: Die Beschädigung muss sich am Dienstag zwischen 8.25 und 8.50 Uhr ereignet haben.

Von Frank Walter