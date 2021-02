Langenhagen

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Sonnabend in Langenhagen zwei geparkte Autos beschädigt. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonnabend, 7.40 Uhr, traf es einen Citroen Jumpy, der am Taunusweg stand. Mit einem spitzen Gegenstand wurde der Lack der Fahrerseite zerkratzt, der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Auf etwa 500 Euro schätzt die Polizei die Reparaturkosten für einen Ford Transit. Ein Unbekannter beschädigte die Frontscheibe des Wagens, der an der Gartenstraße geparkt war, mit einer Glasflasche. Tatzeitraum war in diesem Fall zwischen Freitag, 21 Uhr, und Sonnabend, 7.45 Uhr.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen der beiden Sachbeschädigungen. Wer die Vorfälle beobachtet hat und Verdächtige beschreiben kann, sollte sich unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 im Kommissariat Langenhagen melden.

Von Frank Walter