Langenhagen

Unbekannte haben am Wochenende im Gewerbegebiet nahe der Straße Am Pferdemarkt zwei geparkte Autos beschädigt. Laut Polizei waren der Volvo und der VW am Fahrbahnrand der Straße Dünnenriede geparkt. Am Sonnabend zwischen 1 und 17.30 Uhr ließen Unbekannte dann Luft aus den Reifen, zerdellten die Türen des VW Tiguan vermutlich mit Faustschlägen und zerkratzten zudem die Türen des Volvo. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf je etwa 700 Euro. Sie hofft nun auf Zeugen für die Sachbeschädigung. Diese sollten sich unter Telefon (0511) 109-4215 im Kommissariat Langenhagen melden.

Von Frank Walter