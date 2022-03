Langenhagen

Drei Jungen im Alter von zwölf, 13 und 14 Jahren stehen im Verdacht, auf dem Dach einer Sporthalle des Langenhagener Schulzentrums randaliert zu haben.

Laut der Polizei bemerkte ein Zeuge am Freitag gegen 18 Uhr die beiden Kinder und den Jugendlichen auf dem Turnhallendach an der Konrad-Adenauer-Straße. Sie hatten eine Astschere dabei. Offenbar waren sie über eine Rampe der Skateranlage auf das Dach gelangt. Die alarmierte Polizei entdeckte bei der Überprüfung des Dachs drei zerstörte Oberlichter. Die Jungen behaupteten, die Fenster seien schon vorher kaputt gewesen. Die Polizei, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt, übergab die jungen Tatverdächtigen nach der Identitätsfeststellung an deren Eltern.

Von Frank Walter