Godshorn

Nach einer Zufallstat klingt das nicht, sondern eher nach einem gezielten Anschlag: Bereits zum dritten Mal in Folge ist der Firmenwagen eines Godshorners am Straßenrand zerkratzt worden. Die aktuelle Tat ereignete sich im Zeitraum von Sonnabend, 10 Uhr, bis Montag, 19.30 Uhr, am Kuckuckskamp im Nordwesten Godshorns. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzte der Täter den Fahrzeuglack des Audi A4 Avant. Laut Kostenvoranschlag dürfte die Beseitigung der Schäden rund 6000 Euro kosten.

Bereits am 30. Oktober und 20. November vergangenen Jahres war der Kombi in ähnlicher Weise angegangen worden. Im ersten Fall betrug der Schaden etwa 300 Euro, bei der zweiten Tat wie auch jetzt wieder rund 6000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen der Sachbeschädigungen, sich unter Telefon (0511) 1094215 im Kommissariat Langenhagen zu melden.

Von Frank Walter