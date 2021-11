Langenhagen

Unbekannte haben in Langenhagen drei Autos beschädigt, die Polizei schätzt die Reparaturkosten auf insgesamt fast 10.000 Euro. In einem Fall handelt es sich demnach um eine Unfallflucht, in den beiden anderen Fällen um Sachbeschädigungen.

Unbekannte beschädigen Schulbus

Rund 5000 Euro beträgt der Schaden an einem Mercedes Vito Tourer, der als Schulbus genutzt wird. Unbekannte müssen mit stumpfer Gewalt und sehr massiv auf die Beifahrerseite und die Motorhaube eingewirkt haben. Der Wagen stand vor dem Haus Walsroder Straße 98, allerdings ist der Tatzeitpunkt weit gefasst – irgendwann zwischen dem 15. Oktober und dem 1. November.

Am Allerweg haben Randalierer am Montag, 1. November, zwischen 9 und 18.20 Uhr einen E-Scooter umgetreten, der dann einen daneben geparkten Wagen beschädigte. Der VW Arteon ist erst wenige Monate alt, den Schaden hinten rechts schätzt die Polizei auf 2500 Euro. Etwa 2000 Euro dürfte die Reparatur eines schwarzen VW Passat kosten, der bei einem Unfall im Parkhaus 1 am Flughafen beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete unerkannt.

Die Polizei Langenhagen hofft unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 zu allen drei Fällen auf Zeugenhinweise.

Von Frank Walter