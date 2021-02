Langenhagen

Kinder und Jugendliche verbringen viel Zeit an Computern, in der Corona-Pandemie noch mehr als sonst. Nun hat die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen anlässlich des diesjährigen Safer Internet Day (SID) in dieser Woche ein Projekt gestartet, um den Nachwuchs für digitale Selbstverteidigung zu sensibilisieren. Parallel soll ihre Medienkompetenz gefördert werden. Ein Projektbaustein ist die Ausstattung aller Langenhagener Kinder und Jugendlichen an den weiterführenden Schulen mit sogenannten Webcam-Stickern.

Diese einfache Technik soll den Nutzer eines Endgeräts vor ungewollten Blicken schützen und für einen bewussten Umgang mit Handy, Tablet und anderen mit Webcams ausgestatteten Geräten aufmerksam machen. Der Sticker könne dazu verwendet werden, die Webcam abzudecken, wenn diese nicht bewusst genutzt werde, heißt es von der Stadt. Er ist wiederverwendbar und kann jederzeit entfernt werden, wenn das gewünscht ist.

Schüler erhalten die Sticker über die Schulen

„In der aktuellen Situation, in der Kindern und Jugendlichen immer mehr Medienkompetenzen abgefordert werden, möchten wir sie mit dem Sticker – als sehr einfache, praktische Lösung zur digitalen Selbstverteidigung – unterstützen und für den sicheren medialen Umgang sensibilisieren“, begründet Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer die Aktion. Sozialarbeiterin Magdalena Freise ergänzt, dass die Sticker mit Beginn des Präsenzunterrichtes von den Lehrkräften an den Langenhagener Schulen verteilt werden sollen.

Das ist der Safer Internet Day Der Safer Internet Day ist ein weltweiter Aktionstag für mehr Onlinesicherheit und für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche. Diesen Tag gibt es seit 2004 immer am Dienstag der zweiten Februarwoche. In Deutschland wird er von der EU-Initiative „Klicksafe“ koordiniert. Beim bundesweiten Aktionstag wird die „Meinungsbildung zwischen Fakt und Fake“ thematisiert. Doch auch weitere Fragen wie etwa: „Wie gelingt Meinungsbildung im digitalen Raum? Wie gehen wir mit gegensätzlichen Ansichten um? Woran erkennen wir Falschinformationen im Internet? Und welche Kompetenzen benötigen insbesondere Kinder und Jugendliche dafür?“ stehen im Raum. hg

Als weiteres Angebot organisiert die Abteilung die „Langenhagen Digital Kompetenz Team Werkstatt“, einen Workshop zu den Themen Fake News und Datenschutz für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Ergänzend gibt es weitere Informationen auf der Homepage www.kiju-langenhagen.de. Außerdem finden dort Kinder und Jugendliche beispielsweise ein Quiz zu Fake News, in dem sie das eigene Wissen überprüfen und erweitern können.

Das Unterrichtsmaterial „Ethik macht Klick. Meinungsbildung in der digitalen Welt“, welches auf www.klicksafe.de/sid zum kostenlosen Download verfügbar ist, ergänzt das Angebot zur digitalen Selbstverteidigung. Unter diesem Link gibt auch es Informationen zum Aktionstag, Programme für verschiedene Zielgruppen und thematisches Begleitmaterial zum Herunterladen.

Von Stephan Hartung