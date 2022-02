Langenhagen

Die Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule in Wiesenau kostet deutlich mehr Geld als bislang geplant. Allerdings steigt auch die Fördersumme, die die Stadt dafür in Anspruch nehmen kann.

10,71 Millionen Baukosten bis Frühjahr 2024

Im technischen Schulbauausschuss des Rates präsentierte die Stadtverwaltung jetzt eine Sitzungsvorlage, die es auf den ersten Blick in sich hat. „Der Rat beschließt die Erhöhung des Gesamtvolumens bei der Maßnahme Sanierung Adolf-Reichwein-Schule auf maximal 10.710.000 Euro“ – so lautet der Beschlussvorschlag, über den der Rat der Stadt am 21. Februar befinden soll. Das Ende der Baumaßnahmen wird nun für Frühjahr 2024 angekündigt.

Die erste Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 hatte sich auf 7,8 Millionen Euro belaufen, allerdings plus/minus 30 Prozent. Bis Januar 2021 hatte sich der Kostenansatz auf 9,1 Millionen Euro erhöht. Jetzt also geht es um weitere Mehrkosten in Höhe von 1,61 Millionen Euro, die per Änderungsliste im Haushalt 2022 bereitgestellt werden sollen.

Kosten steigen, der Zuschuss von Bund und Land aber auch

Die Mehrkosten resultieren unter anderem aus dem schadhaften Betontragskelett und zusätzlichen Fundamentarbeiten. Die baulichen Anforderungen schlagen sich ebenso wie die Verlängerung der Bauzeit und der erhöhte Planungsaufwand in der Kostenprognose nieder. Zusätzlich hat die Stadt neue Anforderungen an die Schulküche ermittelt. Der Umbau der Ausgabeküche für das Mittagessen ist mit 300.000 Euro angesetzt.

Doch Dirk Brökelmann vom Hochbauamt konnte die Kostensteigerung an der Adolf-Reichwein-Schule, die seit März 2021 saniert wird, auf kritische Nachfrage der Politik schnell relativieren. Denn ursprünglich hatte die Stadt „nur“ mit rund 1 Million Euro als Förderung von Bund und Land gerechnet, doch mittlerweile kann sie mit 3,06 Millionen Euro kalkulieren. Die Kosten zulasten der Stadt, die die Maßnahme allerdings vorfinanzieren muss, werden somit erwartungsgemäß bei knapp 7,7 Millionen Euro liegen und damit im Bereich der ersten Kostenschätzung. Im Ausschuss traf die Ratsvorlage deshalb auch auf einstimmigen Zuspruch.

Von Frank Walter