Engelbostel

Hundewelpen tollen über den Platz, Rettungshunde trainieren ihre Spürnasen, und junge Tiere lernen, richtig an der Leine zu gehen. Das Gelände des Vereins für Deutsche Schäferhunde Hannover-Engelbostel ist nach langer Zeit wieder gut besucht. Viele Hundebesitzer sind mit ihren Welpen und ausgewachsenen Hunden dort, um diese zu schulen.

All das ist seit kurzer Zeit wieder möglich – trotz und gerade wegen der Corona-Krise. Denn während des Lockdowns war im Schäferhundeverein kaum Betrieb möglich. Keinerlei Angebote konnten stattfinden, mit der Ausnahme einer Rettungshundeschulung. Diese half jedoch nicht, die Einbußen wettzumachen. So fehlte es dem Verein letztlich an Geld, um sich während des Lockdowns über Wasser zu halten. Nicht einmal die rund 12.500 Quadratmeter große Vereinsanlage konnte in Gruppen instand gehalten werden. Eine Lösung musste her.

Der Vorstand unter dem Vorsitzenden Tim Piccenini entschied einstimmig, das fehlende Geld durch sinngemäße Kooperationen einzuholen. Denn der Verein wird nicht staatlich unterstützt. Er hat als Folge der Corona-Pandemie einige Mitglieder verloren, wie auch damit verbundene Einnahmen. „Viele Vereine sind auf der Strecke geblieben“, sagt Piccenini. „Wir zum Glück nicht.“

Die Kooperationspartner profitieren alle voneinander

Eine Kooperation mit Hunde-Physiotherapeutin Melanie Becker und Hundetrainerin Simone Schneider hat den Verein aber aus der Krise gerettet. Alle Parteien profitieren davon, da der Verein neue Mitglieder gewinnen konnte und Becker sowie Schneider wieder Raum haben, ihre Programme regelmäßig anzubieten.

Das Grundprogramm des Vereins umfasst seit vielen Jahren die Begleit-, Rettungshunde- und Schutzhundeausbildung, geleitet von Andrea Piccenini, der Vereinsausbildungswartin. Dabei beschränken sich die Programme schon lange nicht mehr nur auf Schäferhunde, um allen Hundebesitzern in der Umgebung das richtige Training für ihre Vierbeiner anbieten zu können. Das Hundesportangebot des Vereins wird nun ergänzt durch Einzeltrainings, Welpen- und Junghundegruppen sowie einem Tier-Physiotherapie-Angebot am Hund.

Hunde werden trainiert und therapiert

„Für mich ist bei der Kooperation auch die Verbindung mit den Hundegruppen interessant“, meint Becker. Wenn während der Trainings etwa Lahmheiten beim Gang und andere Bewegungseinschränkungen bei den Vierbeinern auffallen, könne sie sich ortsnah darum kümmern. Die Physiotherapie am Hund ähnelt der am Menschen stark. Es gehe unter anderem um den Aufbau von Muskulatur, Koordinationstraining, Lasertherapie und OP-Nachbehandlungen, erläutert die Physiotherapeutin.

Besonders am Herzen liegt Becker die physiotherapeutische Betreuung aller Hunderassen aus dem Familien-, Sport- und Diensthundebereich. Hierfür kann sie die Räumlichkeiten wie auch das Gelände des Schäferhundevereins nutzen. Zweimal in der Woche bietet die Tier-Physiotherapeutin Behandlungen für Hunde im Verein für Deutsche Schäferhunde an.

Hundetrainerin Simone Schneider leitet derweil Welpenbesitzer auf einem der zwei Trainingsplätze an, wie sie ihren jungen Hunden das Kommando „Platz“ beibringen können. Über eine Facebook-Gruppe ist sie darauf aufmerksam geworden, dass der Verein für Deutsche Schäferhunde Kooperationspartner sucht. „Wir sind eine Einheit geworden“, erzählt sie. Jeder profitiere von den Stärken des anderen. So könne Becker ihr beispielsweise Hunde überweisen, die verhaltensauffällig seien oder ihren Kunden von den weiteren Angeboten berichten, so Schneider.

