Kaltenweide

Die Heckscheibe eines am Bertha-von-Suttner-Ring in Kaltenweide geparkten VW Golf haben bislang unbekannte Täter am Freitag, 11. Juni, eingeschlagen. Nach Angaben der Langenhagener Polizei entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon (0511) 1094217.

Von Sebastian Stein