Kaltenweide

Bevor ein Gericht Streitfälle des täglichen Lebens wie Geldforderungen, Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Sachbeschädigungen verhandelt, müssen die Beteiligten erst durch ein Schiedsverfahren versuchen, eine Einigung zu erzielen. Der Kaltenweider Schiedsmann Joachim-Horst Schorlies berät unter der Schweigepflicht Bürgerinnen und Bürger auch in Fällen von Bedrohung, Beleidigung, einfacher Körperverletzungen und weiteren Streitigkeiten. Das Ziel dabei ist, neutral Auskunft zu erteilen und für alle Parteien eine annehmbare Lösung zu verhandeln.

Schorlies öffnet für die nächste kostenlose Beratung am Montag, 3. Januar, von 15 bis 16.30 Uhr die Tür des Niet Hus, Clara-Schumann-Straße 2 in Kaltenweide (zweite Etage). Jeden ersten Montag im Monat bietet der Schiedsmann dort eine solche Sprechstunde an.

Von Fiona Lechner