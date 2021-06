Langenhagen

Wegen gefährlicher Körperverletzung nahe der Stadtbahnhaltestelle Langenhagen-Zentrum ermittelt die Polizei Langenhagen. Offenbar hatten am Sonnabend gegen 20 Uhr drei Jugendliche am Stadtbahnhof auf eine weitere Person eingetreten. Zudem sollen sie ihr Opfer geschlagen haben. Das hatte ein Zeuge beobachtet.

Polizei bittet um Hinweise

Beim Eintreffen der Polizei flohen die Jugendlichen in verschiedene Himmelsrichtungen. Die Beamten trafen jedoch acht Personen in der Nähe an, unter denen sich auch die drei mutmaßlichen Täter befanden. Bei wem es sich um das Opfer handelt, ist bislang jedoch nicht bekannt. Die Polizei Langenhagen bittet das Opfer und Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer (0511) 1094215 zu melden.

Von Thea Schmidt