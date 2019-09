Kaltenweide

Für eine Siebzigerjahre-Kultparty mit den größten Hits, Live-Gesang und „zauberhafte Unterhaltung“ gastieren Schlagersänger Tony Westen und Zauberer Herbert de Larott am Sonnabend, 7. September, im Waldkater in Maspe. Die Veranstaltung in dem Lokal am Waldkaterweg 45 beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Herbert de Larott begleitet beim Schlager-Zirkus den Entertainer Tony Westen. Quelle: Privat

Westens bekanntester Song „Für Gabi Tu’ Ich Alles“ darf dabei natürlich auch nicht fehlen. Zudem wird er, der sich selbst als singenden Entertainer bezeichnet, die besten internationalen Hits seiner Zeit auflegen und auch Hits wie „Mendocino“ bis „ Amarillo“ live singen. Als besonderen Höhepunkt verspricht der Musiker eine Zaubershow von Herbert de Larott. Der Zauberer ist bereits Träger unzähliger Preis und trat unter anderem bei Stars in der Manege auf.

Von Sven Warnecke