Langenhagen

„Tok, tok.“ Und wieder „Tok, tok“: Wohl dem Autofahrer, der auf der Bothfelder Straße auf einer der beiden Spuren Richtung Langenforther Platz unterwegs ist. Wer jedoch gerade in Höhe der Stadtbahnhaltestelle Zentrum die Spur wechselt, der hört dieses unangenehme Geräusch und weiß in dem Moment, dass das seinen Rädern und Stoßdämpfern nicht gut bekommen wird.

Stadtmitarbeiter prüft Straßen, Geh- und Radwege

Das Geräusch rührt von einem tiefen Schlagloch her, das die Witterung der vergangenen Wochen im Asphalt der Bothfelder Straße hinterlassen hat. Zwar handelt es sich bei dieser Verkehrsachse um die Landesstraße 382. „Aber die Baulast liegt bei der Stadt Langenhagen“, erläutert Stadtsprecherin Juliane Stahl. Und damit ist die Stadtverwaltung auch zuständig für die Beseitigung des Schlaglochs – wie für all die anderen Schäden, die der ungewöhnlich harte Winter der vergangenen Wochen hinterlassen hat. Zuletzt hatte es 2010/2011 einen vergleichbaren Winter gegeben.

Schadstellen sind auch auf der Berliner Allee zu sehen. Quelle: Stadt Langenhagen

Die Temperaturschwankungen der vergangenen Tage von teils mehr als 35 Grad Celsius, einhergehend zunächst mit Eis und dann mit Tauwetter, haben den Straßen mancherorts kräftig zugesetzt. In welchem Ausmaß und wo genau sich größere Schäden befinden, kontrolliert derzeit ein städtischer Mitarbeiter der Abteilung Verkehr und Straßen. Seitdem die steigenden Temperaturen das Eis und den Schnee weggetaut haben, überprüft er die Straßen, Geh- und Radwege innerhalb Langenhagens auf Frostschäden.

„Mehr Mängel als in den Jahren davor“

Klar ist schon jetzt: „Wir verzeichnen mehr Mängel als in den Jahren davor“, berichtet Anette Mecke, Leiterin der Verkehrs- und Straßenabteilung. Langenhagens Verkehrsnetz weise zwar grundsätzlich eine solide Beschaffenheit auf. Knapp 54 Prozent aller Verkehrsflächen hätten sich einer Datenerhebung im Jahr 2018 zufolge in einem sehr guten oder guten Zustand befunden. Doch die besonderen Witterungsverhältnisse der zurückliegenden Wochen könnten auf den Straßen mit einem weniger guten Zustand zur Herausbildung von Frostschäden geführt haben. „Dazu kann es kommen, wenn Wasser unter eine Deckschicht gelangt, dort gefriert, sich dabei ausdehnt und in der Folge die Decke beschädigt“, erläutert Mecke. Erschwerend hinzu kam offenbar der Wechsel zwischen nächtlichem Frost und Tauwetter tagsüber, ehe die Temperaturen dann steil in die Höhe gingen.

Auch auf der Bayernstraße hat der Frost Schäden hinterlassen. Quelle: Stadt Langenhagen

Die Verkehr- und Straßenabteilung nimmt die Frostschäden auf den städtischen Straßen auf. Straßen anderer Baulastträger wie Landes- und Kreisstraßen werden von den dafür zuständigen Straßenmeistereien kontrolliert und saniert. Priorität bei der Reparatur haben zunächst die großen oder tiefen Schlaglöcher auf den stark befahrenen Straßen. Kleinere Schäden werden anschließend nach und nach beseitigt.

Von Frank Walter