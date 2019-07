Krähenwinkel

„Nein, diesmal war es nicht das Essen.“ Nein, diesmal war es ernst, wie Krähenwinkels Ortsbrandmeister Kai Jüttner nach dem Einsatz sagt. Ein schmorender Trockner hat am Freitag die Brandmeldeanlage in der städtischen Flüchtlingsunterkunft an der Walsroder Straße ausgelöst. Die Feuerwehr rückte gegen 13.50 Uhr an die Unterkunft aus, die die Stadt auf Höhe des Bauernpfads errichtet hat. Als die Feuerwehr dort eintraf, war der Wohnbereich bereits durch das schmorende Gerät verraucht. Die Einsatzkräfte entfernten den Trockner aus dem Gebäude und durchlüfteten das Gebäude mit maschineller Hilfe. Verletzt wurde niemand.

"Müssen jeden Einsatz ernst nehmen": Diesmal war Alarm des Rauchmelders kein Fehlalarm. Quelle: Feuerwehr

In den vergangenen Jahren war die Feuerwehr Krähenwinkel wiederholt an diese Adresse ausgerückt. Gelöscht werden musste jedoch nie etwas. Die Brandmeldeanlage hatte entweder fehlerhaft oder aufgrund kochenden Essens ausgelöst. Der jetzige Einsatz, so Jüttner, zeige elementar, wie wichtig es für die Feuerwehrleute sei, jeden Einsatz ernst zu nehmen.

Von Rebekka Neander