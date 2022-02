Langenhagen

Schon wieder hat es auf einer Toilette in der Leibniz-IGS in der Rathenaustraße in Langenhagen gebrannt. Die Feuerwehr musste am Dienstag diesmal mit fünf Einsatzfahrzeugen und 20 Einsatzkräften der Ortswehren Langenhagen und Krähenwinkel ausrücken. „Schon der dritte oder vierte Alarm in dieser IGS“, so Feuerwehrsprecher Stephan Brommert. Zuletzt hatte es dort im Dezember auf einer Mädchentoilette gebrannt.

Diesmal hatte gegen 13.30 Uhr eine Brandmeldeanlage in der Schule ausgelöst. Eine Lehrkraft entdeckte den verrauchten Toilettenraum und alarmierte die Feuerwehr. „In der Toilette brannte ein Mülleimer, der bereits zerschmolzen war“, berichtet Brommert. „Auch die Tür einer angrenzenden Kabine war schon beschädigt.“ Mit einem Schaumlöscher war das Feuer schnell gelöscht. Der betroffene Bereich wurde anschließend belüftet.

Häufung nach Ansicht der Feuerwehr kein Zufall

Auch wenn der Brandschützer zur Ursache nichts sagen will, stellt er doch fest, dass es „in dieser Schule beinah regelmäßig zu diesem Lagebild gekommen ist. Immer wieder brennen Toiletten. Die Häufung der Feuer scheint kein Zufall zu sein.“ Ärgerlich sei, dass bei jedem Feuer Schäden an der Schuleinrichtung entstünden. Mehr als nur ärgerlich aber sei, dass bei jedem Feuer auch Menschenleben gefährdet würden.

Von Andreas Krasselt